«Пропавшего» Губина нашли в Уфе

Куда пропал Андрей Губин

Некогда известного певца на днях заметили в одном из уфимских бизнес-центров. Оказывается, кумир 90-х стал завсегдатаем местного фитнес-клуба.

Выяснилось, что "мальчик-бродяга" отечественной эстрады уже не первый день посещает тренажерный зал. Также стало известно, что исполнитель хита "Такие девушки как звезды" посетил местный буфет.

"А он сказал, что не может сейчас, проблемы какие-то с голосом. Да ведь и так видно, что это Андрей! Я попросила сделать с ним селфи, он не отказал мне — приятный молодой человек", — рассказала буфетчица. Буфетчица сначала глазам свои не поверила, увидев звезду. "Говорю ему: Докажи, что ты Губин , спой!", — цитирует сотрудницу кафе Эльвиру сайт "Комсомольская правда Уфа".

"Он и сегодня вот после спортзала заглянул, пообедал", — поделилась женщина. По словам Эльвиры, Губин обещал каждый день приходить в кафе за десертами.

Напомним, не так давно ходили слухи, что Андрей Губин переехал в Сочи . Однако, судя по всему, певец вернулся в родную Уфу

Как писали Dni.Ru , Андрей Губин уже больше десяти лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни сегодня никак не вяжется с былым ореолом суперзвезды. Интервью артист дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался.

Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь, которая настигла его на пике популярности. Больше десяти лет назад медики поставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.