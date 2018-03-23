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Губина стали замечать в уфимских фитнес-клубов
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Губина стали замечать в уфимских фитнес-клубов 

Рамблер 6 часов назад
Фото: кадр из видео на YouTube
Популярного в 1990-х годах певца Андрея Губина стали замечать в одном из уфимских фитнес-клубов, пишут Дни.ру.
Как рассказала буфетчица фитнес-клуба, Андрей Губин отказался спеть, сославшись на проблемы с голосом, зато сделать селфи не отказался. По ее словам, после тренировок певец регулярно приходит за обедами и десертами.
Более десяти лет назад Губину поставили диагноз левосторонняя прозопалгия — это болезнь нервной системы, из-за которой артист испытывает постоянные лицевые боли. Причиной заболевания врачи называли недосып, переутомление и хронический стресс.
По словам певца, несколько лет он жил в Египте, а потом вернулся на родину. Артист признался, что живет на деньги, которые заработал в начале своей карьеры.
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