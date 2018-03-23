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Павел Воля вспомнил, как бедствовал в нулевые
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Павел Воля вспомнил, как бедствовал в нулевые 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Павел Воля родился в Пензе, где успешно окончил школу №11. В юности был участником пензенской команды КВН, работал на местном радио. После окончания педагогического университета в 2001 году по специальности педагог русского языка и литературы будущая звезда Comedy Club уехал покорять столицу. Правда, работать в Москве Воля начал отнюдь не преподавателем, а прорабом на стройке. Прошло достаточно лет прежде чем Воля попал в Comedy и получил широкую известность.
О временах, когда шоумен едва сводил концы с концами он рассказал на своей странице в Instagram, сопроводив публикацию архивной фотографией. "Это фото двадцатилетней давности. Спустя некоторое время, я переехал из Пензы в Москву. Первые пару лет ничего не получалось. Денег еле хватало заплатить за обшарпанную квартиру на окраине Москвы. Проснувшись одним утром, я понял, что так больше продолжаться не может. Надо что-то менять. А дальше вы сами все знаете", — вспомнил Воля. Многочисленные подписчики были удивлены историей юмориста, ведь многим казалось, что Павел родился в обеспеченной семье и большую часть жизни не знал трудностей. Отметили поклонники и тот факт, что за прошедшие годы Воля практически не изменился внешне.
Напомним, что резидентом проекта Comedy Club артист стал в 2005 году, два года спустя он начал сольную карьеру, выпустив сразу несколько успешных песен и объездив со стендапами большую часть страны и мира. Что касается личной жизни, Воля счастливо женат на прославленной гимнастке Ляйсан Утяшевой, супруги вместе воспитывают двоих детей: дочь Софию и сына Роберта.
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