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«Аэрофлот» прокомментировал снятие Успенской с рейса
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«Аэрофлот» прокомментировал снятие Успенской с рейса 

Рамблер 41 минуту назад
Певица Любовь Успенская была снята с рейса Москва — Омск за то, что оттолкнула стюардессу. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
По словам пресс-секретаря авиакомпании Максима Фетисова, Успенская, взойдя на борт самолета, отказалась выполнить требования бортпроводницы убрать собаку в переноску и предъявить посадочный талон, оттолкнула ее и попыталась войти в салон бизнес-класса.
В результате командир экипажа отказал артистке в перевозке, а вылет был задержан примерно на час.
Ранее сама Любовь Успенская заявляла, что стюардесса действительно призвала ее поместить собаку в сумку, однако не давала открыть ее. Певица подчеркнула, что бортпроводница вела себя нетактично и невежливо «для бизнес-класса» и «для артиста», поэтому Успенская обратилась к ее коллеге с просьбой, чтобы первая не обслуживала ее в полете. После этого первая стюардесса отправилась к командиру экипажа и обвинила певицу в оскорблениях и толчках, чего, по ее словам, не было. Артистка назвала это «местью».
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