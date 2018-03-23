«Аэрофлот» прокомментировал снятие Успенской с рейса

По словам пресс-секретаря авиакомпании Максима Фетисова, Успенская, взойдя на борт самолета, отказалась выполнить требования бортпроводницы убрать собаку в переноску и предъявить посадочный талон, оттолкнула ее и попыталась войти в салон бизнес-класса.

В результате командир экипажа отказал артистке в перевозке, а вылет был задержан примерно на час.

Ранее сама Любовь Успенская заявляла, что стюардесса действительно призвала ее поместить собаку в сумку, однако не давала открыть ее. Певица подчеркнула, что бортпроводница вела себя нетактично и невежливо «для бизнес-класса» и «для артиста», поэтому Успенская обратилась к ее коллеге с просьбой, чтобы первая не обслуживала ее в полете. После этого первая стюардесса отправилась к командиру экипажа и обвинила певицу в оскорблениях и толчках, чего, по ее словам, не было. Артистка назвала это «местью».