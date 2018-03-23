Покойного Робина Уильямса обвинили в домогательствах

Покойного актера Робина Уильямса обвинили в серийных домогательствах

Покончивший с собой летом 2014 года американский комик, продюсер и сценарист Робин Уильямс посмертно обозначен как веселый серийный сексуальный домогатель. Шокирующее разоблачение последовало от актрисы Пэм Доубер , партнерши Уильямса по прославившему обоих классическому ситкому "Морк и Минди".

Как транслирует мемуаристику Доубер Business Insider, приставания актера носили систематический и массовый характер. И, вероятно, проделывал похабства "Морк" не только с ней.

При этом актриса акцентирует, что из всех тех ужасных вещей, что с ней случились в жизни, все наиболее визуально мерзкие проистекали именно от Уильямса. Который постоянно непристойно и грубо к ней прикасался, хватал, непрерывно намекал, что недурно было бы провести вместе время в постели и, в знак анонса, показывал девушке свой орган репродукции.

Впрочем, внезапно сообщает Пэм, тогда ее это не обижало. Поскольку "было довольно весело". А актер проявлял себя таким озорником и обаяшкой, что ему все всегда спускали с рук. Доубер настаивает, что покойный был настоящим "волшебником" и "обладал магией", задорно посверкивая глазами при этом.

Кроме того, добавляет "Минди", чего вы хотите, "это же были семидесятые".

Остальные коллеги Уильямса охотно подтверждают сказанное. Уточняя, что Робин вполне мог взять и во время репетиции подержать партнершу за грудь. А когда создатели шоу напоминали актеру, что так делать не стоит, ведь этого нет в сценарии, Робин говорил: "Ну ладно" — и они просто переснимали сцену.

Также сообщается, что для Уильямса было в порядке вещей полностью раздеться и стоять так перед Доубер — прилюдно, публично. "Поскольку, — поясняет продюсер сериала Джерри Маршалл , — в какой-то момент Робин поставил себе "цель жизни" вгонять партнершу в краску".

Далее в публикации содержатся еще некоторые описания специфических эскапад актера. Которые лучше, пожалуй, не озвучивать. Хотя отмечено, что ничего похотливого в диких выходках Уильямса не было, так как он "просто находил все это чрезвычайно забавным".

Обладатель "Оскара" и других многочисленных премий и номинаций, актер покончил с собой в возрасте 63 лет. Известно, что Уильямс сильно болел, страдал депрессией, психическими недугами, а также имел долгие проблемы с алкоголем и препаратами.

Сериал "Морк и Минди", спин-офф ситкома "Счастливые дни", выходил с 1978 по 1982 год — четыре сезона. Уильямс сыграл в нем пришельца с планеты Орк, засланного к нам изучать землян.