Коллега рассказала о состоянии Добронравова

"Состояние Федора Викторовича Добронравова сейчас стабильно", — сказала Бединадзе. "Он проходит необходимую терапию. Мы все время на связи с ним. Театр очень любит и ждет Федора Викторовича. Надеемся, что это будет в начале апреля", — добавила она. Состояние народного артиста России , ведущего актера московского Театра Сатиры Федора Добронравова сейчас стабильное, сообщила РИА Новости помощник художественного руководителя Лиана Бединадзе.

Пока театр объявил об отмене и замене ближайших спектаклей, которые должны были состояться 23 и 28 марта с участием Добронравова.

Федор Добронравов снимался в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты" и других. Актер также известен своими театральными работами.