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Коллега рассказала о состоянии Добронравова
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Коллега рассказала о состоянии Добронравова 

РИА Новости 2 часа назад
Состояние народного артиста России, ведущего актера московского Театра Сатиры Федора Добронравова сейчас стабильное, сообщила РИА Новости помощник художественного руководителя Лиана Бединадзе.
"Состояние Федора Викторовича Добронравова сейчас стабильно", — сказала Бединадзе.
"Он проходит необходимую терапию. Мы все время на связи с ним. Театр очень любит и ждет Федора Викторовича. Надеемся, что это будет в начале апреля", — добавила она.
Пока театр объявил об отмене и замене ближайших спектаклей, которые должны были состояться 23 и 28 марта с участием Добронравова.
Федор Добронравов снимался в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты" и других. Актер также известен своими театральными работами.
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