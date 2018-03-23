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Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
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Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Несмотря на все свои старания хорошо выглядеть, Анастасия Волочкова все чаще получает критические отзывы своих подписчиков. То ее критикуют за ужасную прическу, то за неуместные шпагаты, то за слишком откровенные наряды.
В этот раз танцовщица попыталась предстать в более сдержанном образе: нарастила локоны, аккуратно уложила их и надела скромную трикотажную кофточку персикового цвета. В таком виде она и снялась — сначала одна, а потом в компании своего нового возлюбленного Михаила.
Некоторые пользователи оценили усилия звезды, отметив, что Анастасия выглядит очень свежо. Однако большая часть подписчиков обрушилась на звезду с нещадной критикой. Одна из подписчиц отметила, что волосы балерины выглядят как пакля и настоятельно посоветовала сменить парикмахера. Другая даже предложила Волочковой приехать к ней в город, где ее бы отвели к превосходному мастеру.
Однако больше всего недовольство пользователей вызвал бюст танцовщицы. Хотя кофточка на балерине была без открытого выреза, они отметили, что ее грудь выглядит безобразно.
Подписчики припомнили, что в свое время бюст балерины был весьма скромных размеров. Теперь же грудь стала убийственно огромной. Некоторые даже заметили, что на месте Волочковой подали бы в суд на пластического хирурга, который так изуродовал ее бюст, пишет сайт Dni.ru.
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