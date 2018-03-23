Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию

Журналисты сообщили тревожные вести о здоровье звезды юмористического шоу "Шесть кадров" Федоре Добронравове . Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а сейчас выяснилось, что ему сделали экстренную операцию.

Федор Добронравов перенес срочную операцию. Как компетентно передает "Пятый канал" , сейчас жизни популярного комедийного актера ничто не угрожает, впереди его ждет длительный курс восстановления.

Источник сообщает, что популярному артисту стало плохо еще 17 марта. У Добронравова нарушилась речь и онемели лицо, рука и нога с одной стороны. По некоторой информации, артист перенес инсульт. С неутешительным диагнозом артист был госпитализирован в подмосковную больницу, а затем переведен в Москву . Именно в столице актеру и провели операцию.

Напомним, актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько из сериала "Сваты" и работе в юмористическом скетч-шоу "6 кадров", в 2016 году отметил 55-летие. Друзья и бывшие одноклассники в родном Таганроге считают, что его жизнь могла сложиться иначе.

Окончив школу, Добронравов провалил экзамены в цирковое училище и пошел в армию, а отец строго наказал: "После службы — на завод слесарем работать!" Нечего, мол, дурью маяться. Он и пошел. Однако при любой возможности бегал сдавать экзамены в театральный вуз. Говорят, будущий артист добился своей цели, однако поступил далеко не с первой попытки.