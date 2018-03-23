Добронравову сделали экстренную операцию

Журналисты сообщили тревожные вести о здоровье звезды юмористического шоу "Шесть кадров" Федоре Добронравове. Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а сейчас выяснилось, что ему сделали экстренную операцию.
Федор Добронравов перенес срочную операцию. Как компетентно передает "Пятый канал", сейчас жизни популярного комедийного актера ничто не угрожает, впереди его ждет длительный курс восстановления.
Источник сообщает, что популярному артисту стало плохо еще 17 марта. У Добронравова нарушилась речь и онемели лицо, рука и нога с одной стороны. По некоторой информации, артист перенес инсульт. С неутешительным диагнозом артист был госпитализирован в подмосковную больницу, а затем переведен в Москву. Именно в столице актеру и провели операцию.
Напомним, актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько из сериала "Сваты" и работе в юмористическом скетч-шоу "6 кадров", в 2016 году отметил 55-летие. Друзья и бывшие одноклассники в родном Таганроге считают, что его жизнь могла сложиться иначе.
Окончив школу, Добронравов провалил экзамены в цирковое училище и пошел в армию, а отец строго наказал: "После службы — на завод слесарем работать!" Нечего, мол, дурью маяться. Он и пошел. Однако при любой возможности бегал сдавать экзамены в театральный вуз. Говорят, будущий артист добился своей цели, однако поступил далеко не с первой попытки.