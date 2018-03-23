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Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
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После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи 

Дни.ру 1 час назад
Популярная актриса Дарья Егорова рассказала о состоянии своего экс-возлюбленного, актера Василия Степанова, прославившегося благодаря главной роли в фильме "Обитаемый остров". По словам девушки, мать пытается изгнать из артиста бесов, а сам он в невменяемом состоянии звонит ей и просит о помощи.
У Дарьи Егоровой и Василия Степанова был студенческий роман, который перерос в гражданский брак. Но в итоге пара так официально и не оформила отношения. Всему виной психический недуг артиста.
"В 2009 году вышел фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров", на Василия обрушилась слава, именно эта популярность и стала катализатором обострения его психического недуга. В прошлом году он оказался в психбольнице, и его родные в разных телешоу обливали меня грязью, получая за это хорошие гонорары. Его мама, вместо того чтобы лечить сына у психиатров, пытается изгнать из него бесов. Сам Василий тоже не понимает, что он болен и ему необходимо постоянное наблюдение медиков", — рассказала Егорова.
Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Василий Степанов обратился к поклонникам за помощью в сборе средств на досъемки последней части фильма "Кто следующий? Мечтатели!", где, что интересно, он удостоился лишь эпизода.
Как отметила Дарья, экс-возлюбленный никак не может оставить ее в покое.
"Он и до сих пор звонит мне в невменяемом состоянии и просит помочь ему. Я, как всегда, мчусь к нему на помощь, но все оказывается пустым фарсом. Эта история нанесла мне столько ран… Степанов — мое прошлое, с которым надо достойно прощаться", — цитирует Дарью Егорову "Собеседник".
Напомним, в апреле 2017 года Василий Степанов выпал из окна. Артист был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, Василия никто не толкал — он упал сам.
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