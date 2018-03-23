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Успенская устроила дебош на борту самолета
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Певицу Успенскую сняли с рейса из-за дебоша на борту самолета 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Фото: riafan.ru
Певица Любовь Успенская была снята с рейса Москва-Омск из-за устроенной ею в салоне самолета потасовки. Причиной скандала стал отказ стюардессы разрешить ей взять с собой в салон свою собачку.
Успенская отказалась подчиняться требования бортпроводницы, которая не позволила ей взять с собой в салон свою собачку. Певица устроила скандал и была снята с рейса 1762, направлявшегося из Москвы в Омск.
Как отмечается, согласно правилам пассажирских авиаперевозок, животные во время полета должны находиться в переносках. Успенская проигнорировала требования экипажа самолета и даже оттолкнула стюардессу. В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, которые, в итоге, удалили ее с рейса. Позже стало известно, что певице все же удалось улететь в Омск, поменяв билеты в аэропорту.
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