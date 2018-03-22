Сигал ответил на обвинения в домогательствах

Стивен Сигал ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Актер заявил, что 2 женщины, обвинившие его в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, на самом деле лгут. Адвокат Стивена во время пресс-конференции подтвердил слова своего клиента.

По словам защитника, Сигал не вступал ни в какие отношения с потерпевшими Региной Симонс и Фавиолой Дэвис. В то же время первая девушка на днях сообщила о том, что актер изнасиловал ее 25 лет назад, пригласив на несуществующую вечеринку. Вторая рассказала о домогательствах со стороны Стивена в 2002 году при прохождении кастинга в одном из американских отелей.

Адвокат актера считает, что заявления обеих женщин абсолютная выдумка, в них нет ни слова правды. Подобное поведение усложняет положение женщин, которые действительно оказались жертвами злодеев, поскольку им тоже перестают доверять.