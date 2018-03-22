Ещё
Сигал ответил на обвинения в домогательствах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стивен Сигал ответил на обвинения в сексуальных домогательствах 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актер заявил, что 2 женщины, обвинившие его в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, на самом деле лгут. Адвокат Стивена во время пресс-конференции подтвердил слова своего клиента.
По словам защитника, Сигал не вступал ни в какие отношения с потерпевшими Региной Симонс и Фавиолой Дэвис. В то же время первая девушка на днях сообщила о том, что актер изнасиловал ее 25 лет назад, пригласив на несуществующую вечеринку. Вторая рассказала о домогательствах со стороны Стивена в 2002 году при прохождении кастинга в одном из американских отелей.
Адвокат актера считает, что заявления обеих женщин абсолютная выдумка, в них нет ни слова правды. Подобное поведение усложняет положение женщин, которые действительно оказались жертвами злодеев, поскольку им тоже перестают доверять.
Russianshowbiz.info: последние новости
Юлия Началова использовала флаг России вместо трусов Малахов обратился к Медведевой Мария Кожевникова нашла отца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии245
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах96
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня21
США останутся без Турции46
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»8
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение