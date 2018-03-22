Ещё
Дочь Панина встала на защиту отца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло! 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Дочь Алексея Панина Нюся обратилась ко всем, кто поливает грязью ее родителя. Девочка прокомментировала и причитания тех людей, кто советует ей жить с матерью.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram маленькая дочь Алексея Панина Анна (актер называет ее ласково Нюся) опубликовала видео. Девочка обратилась к тем подписчикам, которые негативно отзываются в адрес ее отца. Анна попросила перестать на ее страничке оставлять злые комментарии и поливать грязью родителя. Девочка заявила, что ей "надоело" и она "сходит с ума".
Также Нюся прокомментировала слухи, которые на протяжении нескольких дней муссируются в СМИ относительно многомиллионного долга отца, его побеге за границу и о том, что якобы у него отобрали водительские права. "Уважаемые любители новостей по телевизору! У моего папы не отобрали ПРАВА на управления транспортным средством! Не верьте российским СМИ!" — написала Нюся.
Отметим, что комментарии у публикации оказались неоднозначными. Одни поддержали девочку, а другие облили ее отца помоями. Нашлись и те, кто пожалел Нюсю, что она живет с отцом, а не с матерью. На это девочка жестко ответила: "А мне жаль что у моей мамы мозги вышибло!"
Напомним, Алексей Панин и его бывшая жена Юлия Юдинцева на протяжении многих лет делили дочь Анну. В 2009 году было решено судом, что девочка останется с матерью. Однако, вопреки этому решению Нюся живет с папой.
В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что его ребенок будет жить с ним. Позже это решение поддержал суд Владимирской области. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцом и считает его другом.
Дни.ру: последние новости
"Спасите меня": измученный Краско молит о помощи Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии245
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах96
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня21
США останутся без Турции46
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»8
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение