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Витас объяснил стрельбу в Барвихе
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Витас рассказал, зачем устроил стрельбу в Барвихе 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, устроил стрельбу возле своего загородного дома в элитном поселке Барвиха. Полицию вызвали испуганные соседи, после чего звездного нарушителя забрали в отдел.
Выяснилось, что стрелял Витас из охолощенного пистолета. Как он сам заявил — по воронам. По некоторым данным, певец был пьян. На него составлен административный протокол.
Витас уже не в первый раз оказывается в центре скандала. В мае 2013 года нетрезвый артист на своем внедорожнике сбил велосипедистку на ВДНХ. А после ДТП размахивал муляжом пистолета и оказал сопротивление полиции, которая пыталась успокоить дебошира. Тогда Витасу назначили штраф 100 тысяч рублей и лишили водительских прав.
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