Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах

Благодаря работе папарацци общественность может увериться в том, что вне камер их кумиры ведут самый обычный образ жизни. К примеру, на днях фотографы подловили Анджелину Джоли, которая прогуливалась по Лос-Анджелесу вместе с дочками Захарой и Вивьен. И если девочки были одеты весьма легко (на Вивьен кофточка с коротким рукавом, а Захара — в толстовке), то Анджелина облачилась для выхода в свет в черное лаконичное пальто длиной ниже колен. Голливудская дива дополнила образ замшевыми сапогами и большой сумкой через плечо.

Актрису с детьми сопровождал охранник внушительной наружности. Папарацци сняли Джоли с девочками в тот момент, когда те лакомились мороженым. Несмотря на то, что, по всей видимости, Анджелина никак не ограничивает себя в еде, многочисленные поклонники забили тревогу. В социальных сетях пользователи высказали утверждение, что Джоли буквально тает на глазах. И то обстоятельство, что артистка кутается в теплое пальто, является тревожным знаком.

"Какие красавицы! Но Энджи опять похудела ((((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Джоли схуднула. Хотя куда уж больше", "боже, какая же она худая ((", "сколько можно худеть? даже мороженое не помогает (", "Ешь-не ешь сладкое, а не в коня корм…", "Не идет Анджелине черный цвет. Она совсем худая с ним", "Толстей! Энджи толстей! Ты так краше станешь)" — прокомментировали фотографии поклонники.