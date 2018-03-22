45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе

Певец Витас ( Виталий Грачев ), ранее задержанный в Барвихе, сделал 45 выстрелов из сигнального пистолета. Об этом сообщает Life.

По данным издания, 45 гильз нашли на месте стрельбы полицейские. Также они изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет.

В отделении полиции Барвихи Life рассказали, что задержанный стрелял с 10:00 до 15:00. Правоохранители подчеркнули, что он «создавал угрозу обществу» и «нарушал общественный порядок».

Грачева доставили в полицию, где ему выписали 5500 рублей штрафа.

Двадцать первого марта СМИ сообщили, что Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома.

Сам певец подтвердил «Пятому каналу», что к нему приехали полицейские и попросили «что-то подписать» в отделении.