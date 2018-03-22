Врач Табакова рассказал о еще одной болезни артиста 

Александр Чаулин, являющийся директором НИИ пульмонологии ФМБА, дал откровенное интервью. Главный терапевт Минздрава России рассказал, что очень давно дружил с семей Олега Табакова и был знаком с его мамой. Он отметил, что многие члены семьи артиста болели бронхиальной астмой. Когда Олег Павлович стал служить в театре «Современник», то приезжал к нему на консультации несколько раз.
После рождения младших детей, у артиста случилось обострение аллергических реакций. Большие осложнения появились после рождения сына Павла. У Марины Зудиной также оказалась аллергия. Олег Павлович часто консультировался с Чаулиным по телефону и несколько раз приезжал к нему на прием вместе с женой.
Когда Олег Табаков попал в больницу в конце ноября прошлого года, Чаулина несколько раз приглашали к артисту в клинику. Терапевт отметил, что его коллеги по цеху делали все от них зависящее, чтобы спасти жизнь мэтра. Олег Павлович также до последнего сопротивлялся, но его организм был слишком ослаблен: последние годы артист лечился от рака простаты и сказывалась химиотерапия, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Eg.Ru.
Напомним, что Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.