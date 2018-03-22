Бузова «поставила Тарасова на колени»

На днях вышел свежий номер журнала Numero Russia, в одной из фотосессий для которого поучаствовала Ольга Бузова. Она предстала в провокационном образе богини, которой поклоняются несколько полностью обнаженных красавцев.
Тем самым, как считают фанаты певицы, она вновь доказала экс-супругу Дмитрию Тарасову, что «открыла мир других мужчин».
«Этим видео ты поставила Тарасова на колени, показав свое превосходство! Браво, Ольга», — обратилась к звезде одна из подписчиц. «Я это сделала давно», — согласилась с девушкой сама Бузова.
Напомним, сейчас Дмитрий Тарасов женат уже в третий раз и, по слухам, его новоиспеченная супруга Анастасия Костенко скоро родит ребенка.