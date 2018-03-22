Стало известно о еще одной болезни Табакова

Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

Директор НИИ пульмонологии ФМБА , главный терапевт Минздрава России , доктор медицинских наук Александр Чаулин много лет дружил с семьей Олег Табакова. Поэтому о его здоровье он знал, кажется, все.

"С Олегом Павловичем у нас давняя история отношений, — рассказал Чаулин. — Я знал его маму, которая тоже была врачом. В семье Табакова было много больных бронхиальной астмой, и когда Олег стал артистом "Современника", он сам несколько раз консультировался у меня".

"Когда у него появились младшие дети, обострилась аллергия. Особенно тяжело болезнь протекала после рождения Павлика (22-летний сын, ставший актером — Прим. ред.). У Зудиной та же аллергическая реакция. Он мне часто звонил, консультировался, несколько раз они с Мариной приезжали на консультацию", — продолжает врач.

Он видел Табакова и незадолго до смерти.

"Меня несколько раз приглашали к Олегу Павловичу, и я видела: врачи делали все, чтобы его спасти. Да и сам он молодец — долго сопротивлялся. Но Табаков был очень ослаблен основным заболеванием — он боролся раком (простаты — Прим. ред.) и последние годы проходил лечение с использованием сложных химических препаратов", — цитирует Чучулина Eg.Ru.