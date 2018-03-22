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Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
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Суд по делу Лесли и Рыбки перенесли 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Судебное заседание по делу Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич), а также еще восьми человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга в городе Паттайя в Таиланде, в первой половине дня в четверг не состоялось, но может пройти во второй половине дня.
Регламент заседаний суда в Таиланде предполагает «утренние» заседания, которые проходят с 09.00 до 12.00 по местному времени, и «вечерние», которые проходят с 13.00 по 16.00, передает РИА «Новости».
Утром в здание суда Паттайи тюремный автобус доставил троих обвиняемых по делу «секс-тренеров» группы Алекса Лесли, которые, как выяснилось, не были освобождены под залог и содержатся в тюрьме Паттайи. Еще один человек из 10 арестованных содержится в иммиграционном центре в поселке Бангламунг неподалеку от Паттайи. По информации секретариата суда, он будет доставлен позже.
Александра Кириллова, Анастасии Вашукевич и еще четырех человек, которые являются заключенными Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, в Паттайе пока нет. По информации суда, их могут привезти из Бангкока во второй половине дня.
«Нам не сообщают точное время прибытия заключенных из Бангкока, перевозку обеспечивает полиция. Вероятно, их привезут ко второй половине дня, к 13 или 14 часам, и тогда постановление суда может быть объявлено в 15 часов. Но это если сегодня будет постановление. Может случиться, что суду не хватит времени и заседание продолжится в другой день», — сказали в суде.
Рыбка вместе с секс-тренером Александром Кирилловым и другими участниками тренинга была задержана за нелегальные тренинги в Паттайе.
При этом Рыбка заявляла о наличии у нее записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США, в связи с чем она и Лесли направили в консульство США письмо с просьбой о политическом убежище для себя и всех задержанных вместе с ними.
Отметим, что депортирована Вашукевич будет в Белоруссию, однако, скорее всего, рейсом через Москву. В России в ее отношении также подан иск в связи с размещением ей частных фотографиях с Олегом Дерипаской.
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