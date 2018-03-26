Машков объяснил, почему не занял место Табакова

Несколько недель назад из жизни ушел знаменитый актер и худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков. На днях был назван его преемник в театре, которым оказался Сергей Женовач.
12 марта не стало Олега Табакова. Артист скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Еще при жизни Табакова в Сети начали обсуждать его преемника в театре и гадали, кто займет место художественного руководителя. На должность худрука МХТ имени Чехова рассматривали сразу нескольких кандидатов. В творческих кругах называли Владимира Машкова, Евгения Миронова, Игоря Золотовицкого, Константина Богомолова и Евгения Писарева, но в итоге им стал Сергей Женовач.
Отметим, что главным преемником называли актера Владимира Машкова — поклонники и артисты не скрывали, что именно его хотели бы видеть в роли художественного руководителя. Сейчас Машкову предложили стать руководителем "Табакерки", но артист взял время на размышления.
"Я — человек ответственный, не принимаю быстрых решений. Для меня это предложение неожиданно. Я не знаю нынешнюю «Табакерку». Не был в театре десять лет. Не знаю, что там происходит. У меня ощущение контузии от происходящего. Мы еще не освоились с мыслью, что Олега Павловича нет. По-другому представляли ситуацию, в которой сейчас оказались. Его уход — глубочайшая рана", — сообщил Машков.
Кроме того, артист отметил, что ему не предлагали занять пост художественного руководителя МХТ имени Чехова, поэтому все разговоры в Сети и творческих кругах были для него неожиданностью.
"Со мной об этом не разговаривали. Предложений не делали. Я же не работал в театре. Занимался только своими спектаклями. Наверное, если бы меня действительно хотела труппа, как вы утверждаете, актеры бы собрались, обсудили. Но они не собирались", — уверен Машков, сообщает "Комсомольская правда".