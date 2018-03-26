Машков объяснил, почему не занял место Табакова

"Я — человек ответственный, не принимаю быстрых решений. Для меня это предложение неожиданно. Я не знаю нынешнюю «Табакерку». Не был в театре десять лет. Не знаю, что там происходит. У меня ощущение контузии от происходящего. Мы еще не освоились с мыслью, что Олега Павловича нет. По-другому представляли ситуацию, в которой сейчас оказались. Его уход — глубочайшая рана", — сообщил Машков.

Отметим, что главным преемником называли актера Владимира Машкова — поклонники и артисты не скрывали, что именно его хотели бы видеть в роли художественного руководителя. Сейчас Машкову предложили стать руководителем "Табакерки", но артист взял время на размышления.