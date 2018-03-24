«Будет трудно»: Женовач стал новым худруком МХТ имени Чехова

"Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям", — заявил министр на совещании в Минкультуры с художественными руководителями и директорами ведущих театров.

Ранее МХТ возглавлял народный артист СССР Олег Табаков , скончавшийся в марте на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора театра временно стал Юрий Кравец , первый заместитель Табакова.

Будет трудно

Ведущий актер театра МХТ имени Чехова Владимир Машков выразил надежды на Женовача, однако отметил, что ему будет очень сложно в предстоящей работе.

"Понять друг друга, услышать. Сергей Женовач, вот как Римас ( Римас Туминас — худрук театра имени Вахтангова— прим. ред) сказал, он очень хороший, добрый человек— он любит это дело… Мне кажется, у нас настало время единения, мы все должны помочь Сергею в этом непростом деле. Мы должны быть внимательны и последовательны в том, что от нас хотели, мне кажется, что у Сергея это получится — главное, это внутренне желание. Я думаю, ему очень трудно себя сейчас услышать", — отметил актер. Машков также прокомментировал кончину Табакова.

"Олег Павлович готовил своих учеников к очень большой и широкой жизни, и мы стараемся соответствовать тому, какие задачи он ставил перед нами. Если говорить о том, что произошло, а я еще несколько в контузии, многие из нас менее всего представляли такую ситуацию, но она произошла", — добавил Машков.

Глава союза театральных деятелей Александр Калягин также прокомментировал назначение Женовача. По его словам, «перспектива театра ясна, когда во главе стоит художественный руководитель».

Калягин также назвал нового худрука МХТ деликатным и мудрым человеком и отметил, что Женовач будет трудиться во благо театра.