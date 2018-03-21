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МХТ им Чехова предрекли переворот
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СМИ сообщили о «перевороте» в МХТ после смерти Табакова 

Рамблер 1 час назад
Издание «Дни.ру» сообщает, что разделение должностей директора и художественного руководителя станет «настоящим переворотом» для МХТ имени Чехова.
По версии «Дней.ру», к «перевороту» приведет появление двух «хозеяв» после «эпохи почти единоличного правления Олега Табакова».
Ранее о возможном разделении должностей заявил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. По данным РИА Новости, он назвал это решение «вероятностным».
«Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым», — отметил замглавы ведомства. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на театральном совете при министерстве, и театральное сообщество согласно с таким подходом.
Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Актеру было 82 года. В последние месяцы он тяжело болел, осенью попал в реанимацию.
Табаков окончил школу-студию МХАТ, в 1957-1983 годах он служил в театре «Современник», в 1983-м перешел во МХАТ. Позднее Табаков возглавил МХТ имени Чехова.
В СМИ называли разные кандидатуры преемника Табакова: первым претендентом был бы режиссер Кирилл Серебренников, но сейчас он находится под домашним арестом. Возможными преемниками называли режиссера Константина Богомолова и актера Евгения Миронова. Также сообщалось, что Табаков якобы написал письмо, в котором обозначил преемника.
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