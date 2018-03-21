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Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
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Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире 

Рамблер 4 часа назад
Мексиканка Янет Гарсия — телеведущая. Она рассказывает зрителям о погоде, но публику привлекают к экрану не только предсказания синоптиков, но и аппетитные формы девушки. Янет давно заслужила славу самой сексуальной ведущей — она регулярно публикует в своём Instagram провокационные фото. Недавно в студии утренней программы фитнес-тренер обучала коллег Янет тверку. Гарсия с лёгкостью повторила движения, а вот её коллеги испытывали с этим сложности, чем насмешили Янет. Впрочем, телезрители всё равно больше смотрели на свою любимицу, которая была на тренировке в коротких шортах.
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