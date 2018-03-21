Ещё
В семье Максаковой новые неприятности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В семье Максаковой новые неприятности 

Дни.ру 3 часа назад
Астана просит Москву выдать ей Максима Максакова. Брат оперной певицы и экс-депутата Госдумы, по версии правоохранительных органов Казахстана, замешан в многомиллионных аферах в этой стране.
Хищение акций на сумму в 10 миллионов долларов — такое обвинение намерены выдвинуть Максиму Максакову власти Казахстана. Как сообщается, в 2006 году он провернул аферу с крупной местной компанией «Казвторчермет». На брата оперной дивы завели дело за подделку и хищение документов. Запрос о его выдаче направила в Россию генпрокуратура страны.
Максаков — мошенник со стажем. Он только в прошлом году вышел на свободу. В России "предприниматель" отбывал срок за аферы с бюджетными средствами, передает "Царьград. ТВ".
Ранее Dni.Ru писали о том, что прокуратура Киева попросила Генеральный секретариат Интерпола объявить в международный розыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Сообщалось, что по одной из версий беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, застреленный в центре Киева 23 марта 2017 года, в свое время увел Марию Максакову у "авторитетного бизнесмена" Владимира Тюрина. Прокурор Юрий Луценко был уверен, что мотивом преступления послужила банальная ревность.
Известно, что Тюрин почти 15 лет прожил в счастливом гражданском браке с Марией Максаковой, нажил с ней двоих детей, однако позже расстался с оперной дивой, ушедшей в политику. На момент женитьбы Вороненкова на Максаковой брак с Тюриным давным-давно распался. После убийства Вороненкова бизнесмен сам явился к следователям, чтобы сообщить: к преступлению он не имеет никакого отношения.
Дни.ру: последние новости
Басков объявил о дочери от Лопыревой Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины133
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России62
Пенсии россиян будут считать по-новому105
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов722
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
01:29
Собянин рассказал о реализации крупной программы
Новости Москвы
00:28
Трамп вынужден играть по чужим правилам
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение