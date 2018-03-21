В семье Максаковой новые неприятности

Астана просит Москву выдать ей Максима Максакова. Брат оперной певицы и экс-депутата Госдумы , по версии правоохранительных органов Казахстана, замешан в многомиллионных аферах в этой стране.

Хищение акций на сумму в 10 миллионов долларов — такое обвинение намерены выдвинуть Максиму Максакову власти Казахстана . Как сообщается, в 2006 году он провернул аферу с крупной местной компанией «Казвторчермет». На брата оперной дивы завели дело за подделку и хищение документов. Запрос о его выдаче направила в Россию генпрокуратура страны.

Максаков — мошенник со стажем. Он только в прошлом году вышел на свободу. В России "предприниматель" отбывал срок за аферы с бюджетными средствами, передает "Царьград. ТВ"

Сообщалось, что по одной из версий беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, застреленный в центре Киева 23 марта 2017 года, в свое время увел Марию Максакову у "авторитетного бизнесмена" Владимира Тюрина. Прокурор Юрий Луценко был уверен, что мотивом преступления послужила банальная ревность.

Известно, что Тюрин почти 15 лет прожил в счастливом гражданском браке с Марией Максаковой, нажил с ней двоих детей, однако позже расстался с оперной дивой, ушедшей в политику. На момент женитьбы Вороненкова на Максаковой брак с Тюриным давным-давно распался. После убийства Вороненкова бизнесмен сам явился к следователям, чтобы сообщить: к преступлению он не имеет никакого отношения.