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Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
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Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Армен Джигарханян живет под одной крышей с Виталиной Цымбалюк-Романовской, пишут «Дни.ру».
Друзья артиста сняли ему квартиру в том же доме, где раньше он жил вместе с супругой. Дом на Молодогвардейской улице в московском районе Кунцево когда-то привлек Джигарханяна своим расположением: рядом парк и много зелени.
У артиста появилась домработница, она готовит ему еду и убирает в квартире. Но от многих привычек Джигарханяну после развода пришлось отказаться: например, от сделанной на заказ обуви, которую Виталина покупала в Баден-Бадене.
Сам артист утверждает, что соблюдает диету и график приема лекарств, старается больше двигаться и выбирает только проверенных врачей.
«Я доверяю только хорошим врачам. Если не нравится то, что они говорят, идут к другим, третьим — тоже хорошим врачам. И если все совпадает, делаю то, что они советуют. Ведь если я хочу жить, то все сделаю, все их рекомендации исполню», — рассказал артист.
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