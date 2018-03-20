Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской 

Армен Джигарханян живет под одной крышей с Виталиной Цымбалюк-Романовской, пишут «Дни.ру».
Друзья артиста сняли ему квартиру в том же доме, где раньше он жил вместе с супругой. Дом на Молодогвардейской улице в московском районе Кунцево когда-то привлек Джигарханяна своим расположением: рядом парк и много зелени.
У артиста появилась домработница, она готовит ему еду и убирает в квартире. Но от многих привычек Джигарханяну после развода пришлось отказаться: например, от сделанной на заказ обуви, которую Виталина покупала в Баден-Бадене.
Сам артист утверждает, что соблюдает диету и график приема лекарств, старается больше двигаться и выбирает только проверенных врачей.
«Я доверяю только хорошим врачам. Если не нравится то, что они говорят, идут к другим, третьим — тоже хорошим врачам. И если все совпадает, делаю то, что они советуют. Ведь если я хочу жить, то все сделаю, все их рекомендации исполню», — рассказал артист.