Пугачева встревожила сообщением о своей болезни

Казалось, что Алла Пугачева несгибаемая, сильная и вечномолодая. Но каково же было изумление поклонников, когда артистка выдала: "Я старая, больная женщина"!

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь". Вначале казалось, что этот кто-то другой написал за Пугачеву в социальной сети:

"Мне донесли, что про меня пишут в интернете — мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я сякая. И я подтвердила все это, сказала правду. Чтобы никто ничего не додумывал", — пояснила певица. Но артистка неожиданно призналась: это слова — ее авторства.

15 апреля главной артистке страны исполнится 69 лет. И годы берут свое — целый у звезды букет заболеваний. Например, в начале "нулевых" из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Примадонне пришлось сделать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды — основные сосуды сердца — и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.