«Живем дальше»: Пугачева ответила недоброжелателям

Певица Алла Пугачева призналась, что стареет, «и достаточно резко». Об этом примадонна рассказала в Instagram, ответив всем критикам в соцсети.

«Люди добрые. Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала Пугачева.

Певица пожелала всем подписчикам «отправлять свой яд и злобу» на борьбу с более важными проблемами, чем ее «старение и немощь».

«Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной», — призналась примадонна.

Алла Борисовна добавила, что больше не будет отвечать на комментарии по поводу возраста и внешнего вида, и попросила подписчиков понять ее с первого раза.