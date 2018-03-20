Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье

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«Живем дальше»: Пугачева ответила недоброжелателям 

Рамблер 13 часов назад
Певица Алла Пугачева призналась, что стареет, «и достаточно резко». Об этом примадонна рассказала в Instagram, ответив всем критикам в соцсети.
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«Люди добрые. Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала Пугачева.
Певица пожелала всем подписчикам «отправлять свой яд и злобу» на борьбу с более важными проблемами, чем ее «старение и немощь».
«Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной», — призналась примадонна.
Алла Борисовна добавила, что больше не будет отвечать на комментарии по поводу возраста и внешнего вида, и попросила подписчиков понять ее с первого раза.
«Живем дальше», — заключила певица.
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