Ещё
Экс-любовницу Абдулова проверили на детекторе лжи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-любовница Абдулова настаивает, что родила ему внебрачную дочь 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Не так давно бывшая возлюбленная Александра Абдулова Лариса Штейнман попыталась доказать, что родила от актера дочь.
На днях журналистка и писательница Лариса Штейнман заявила в эфире одного из ток-шоу, что ее дочь Мари-Изабель вполне может являться дочерью ее экс-возлюбленного Александра Абдулова.
Андрей Малахов решил разобраться в этом запутанном деле и пригласил женщину в студию своей передачи «Прямой эфир», а также попросил полиграфолога проверить ее на детекторе лжи. Сама Мари-Изабель, которая живет в Чувашии у родных Ларисы, также появилась в видеоинтервью и заявила:
«Я не знаю своего отца. Я его никогда не видела, у меня нет его фотографий. Просто мама много рассказывала о нем».
«Чувства у Ларисы к Абдулову действительно были. Он был за рождение ребенка, но ответственность и инициативу переложил на ее плечи. А вот ее ответ "Да" на вопрос "Является ли Абдулов генетически отцом вашей дочери?" — лживый», — сообщила эксперт-полиграфолог.
Passion.ru: последние новости
СМИ сообщили о состоянии здоровья дочери Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Андрей Малахов впервые показал сына «Мне трудно дышать, трудно ходить»: Алла Пугачева пожаловалась на здоровье
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке98
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД103
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи40
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»123
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»348
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение