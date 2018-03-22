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Бывший муж преследует несчастную Максакову
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Бывший муж преследует несчастную Максакову 

Дни.ру 2 часа назад
Мария Максакова дала откровенное интервью. Она сообщила о том, что бывший муж Владимир Тюрин не оставляет ее в покое, и призналась, что очень скучает по убитому супругу Денису Вороненкову.
Накануне годовщины убийства Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова поговорила с журналистами. В программе "1+1" оперная дива сообщила, что регулярно получает сообщения от Владимира Тюрина, своего бывшего гражданского мужа, которому родила двух детей. "Это просто сатана собственной персоной. Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Время так коротко, не сатаней, знай, живи!" Как это расценивать? Это угроза? Я не знаю, как это расценивать" — показав переписку в объектив камеры, заявила Максакова.
К слову, с детьми Мария уже давно не виделась. Она объяснила:
"Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, орал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. Ну, а что — "Не доставайся же ты никому".
Артистка осталась не только без любимого мужа и детей, но и без отца. Он умер в начале года.
"Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", — заключила Максакова.
Рядом с артисткой лишь один родной человек — их с Денисом двухлетний сын Иван.
"Когда его спрашиваем, где папа, он показывает и говорит: звездочка. Мне Денис постоянно снится. Я очень люблю и скучаю за ним", — призналась певица.
Мария высказала мысль, что сама накликала на себя беду. Она записала песню с такими словами:
"Я сильная и гордая, иду одна по городу, любовь уносят вороны…". "Я мысленно представляла Дениса и пела специально для него. Какое-то пророчество, которое произошло в итоге", — констатировала Мария. На вопрос, как долго она пробудет в Украине, Максакова ответила коротко: "Я навсегда".
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