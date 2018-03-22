Бывший муж преследует несчастную Максакову

Накануне годовщины убийства Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова поговорила с журналистами. В программе "1+1" оперная дива сообщила, что регулярно получает сообщения от Владимира Тюрина, своего бывшего гражданского мужа, которому родила двух детей. "Это просто сатана собственной персоной. Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Время так коротко, не сатаней, знай, живи!" Как это расценивать? Это угроза? Я не знаю, как это расценивать" — показав переписку в объектив камеры, заявила Максакова.

К слову, с детьми Мария уже давно не виделась. Она объяснила:

"Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, орал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. Ну, а что — "Не доставайся же ты никому".

Артистка осталась не только без любимого мужа и детей, но и без отца. Он умер в начале года.

"Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", — заключила Максакова.

Рядом с артисткой лишь один родной человек — их с Денисом двухлетний сын Иван.

"Когда его спрашиваем, где папа, он показывает и говорит: звездочка. Мне Денис постоянно снится. Я очень люблю и скучаю за ним", — призналась певица.

Мария высказала мысль, что сама накликала на себя беду. Она записала песню с такими словами: