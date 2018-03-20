Жена Парфенова: «У нас опять пополнение!»

Жена Леонида Парфенова: «У нас опять пополнение!»

«У нас в семье опять пополнение! — так Елена подписала фотографию в своем Instagram, на которой изображен щенок французского бульдога, еще совсем малыш. — Это мальчик».

Чекалова предложила подписчикам выбрать для собаки имя, пообещав автору лучшего варианта подарить кулич на Пасху. На следующий день Елена поблагодарила всех откликнувшихся, но сказала, что решение принимать будет не она, а ее дочь Мария. «Дорогие друзья, спасибо, что вы так сердечно откликнулись на наше счастье — это, кстати, не менее ценно, чем когда люди откликаются на горе. Много замечательных предложений, — поделилась супруга Леонида Парфенова. — Но малыш — Машин, и она выберет сама».

Интересно, что всего около месяца назад в семье телеведущего уже громко праздновали пополнение: причем более «солидное». В феврале Парфенов впервые стал дедушкой, у его сына Ивана родился первенец. Невестка Парфенова, Мария Бройтман, родила мальчика весом 3940 граммов и ростом 54 сантиметра. Новорожденного назвали Михаилом.

Публикация от Елена Чекалова (@helenachek) 18 Мар 2018 в 5:52 PDT «Бабушка рядышком с дедушкой. Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес 3940, 54 см. Я — бабуля! Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Лёней — просто бабушка и дедушка», — рассказала тогда Чекалова.

Любопытно, что в этом году Леонид и Елена преодолеют важный рубеж. В 2018 году они будут праздновать жемчужную свадьбу: Парфенов неразлучен с женой уже 30 лет. Кроме сына, у пары также есть взрослая дочка Мария.

На фото: А у нас опять пополнение. Автор лучшего имени получит от меня кулич на Пасху. Это мальчик