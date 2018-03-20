Пригожин обрушился на Макаревича

Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче

По мнению Иосифа Пригожина, некоторые знаменитости "*** (офигели) от собственного величия и забыли, откуда сами взялись".

>> Макаревич назвал россиян «злобными дебилами» "Как вы хотите, чтобы к вам относились, если вы сами допускаете такие высказывания? Зачем? Для чего? На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос — как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение" — цитирует Иосифа Пригожина "URA.RU".

Продюсер отметил, что европейцы куда веселее, чем россияне.

"У нас люди порой такие — словно на них мешки взвалили. Надо просто научиться радоваться счастью. Счастье — это не только деньги. Счастье — это, например, и возможность ходить. Меня вот довели до того, что мне стыдно ездить на хорошей машине. Скажут некоторые: мол, совсем зажрался. А вообще я вырос в бедной семье", — отметил продюсер.

Пригожин высказал убеждение, что россиянам следует перестать завидовать и начать радоваться чужим успехам.

"Вот Дробыш (Виктор Дробыш, продюсер. — Прим.ред.) был голодный, в дырявых носках. И ничего — добился успеха. И я, и Валерия начинали с нуля. Я, что, виноват, что кто-то получает три копейки, а моих мозгов хватает, чтобы заработать шесть? Надо просто работать, а места под солнцем всем хватит", — эмоционально подытожил Иосиф Пригожин.