Экс-супруга: Джигарханян завидовал Табакову

Экс-супруга Джигарханяна высказалась об отношении артиста к покойному Табакову

Мыльная опера о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской продолжается. В этот раз экс-супруга артиста не постеснялась впутать в свои отношения с артистом имя недавно почившего Олега Павловича Табакова

Разница между пианисткой и Арменом Борисовичем составляет 43 года. У Марины Зудиной с ее супругом, который, как и Джигарханян родился в 1935 году, она составляла 30 лет. При этом актриса была даже младше, чем сын Табакова, рожденный от первой супруги. Однако несмотря на разницу в возрасте между Зудиной и Табаковым все годы совместной жизни была любовь и взаимопонимание.

А вот ждать подобных чувств от пианистки к Джигарханяну явно не придется. На своей страничке Виталина обвинила своего бывшего мужа в зависти к Табакову. Она отметила, что худрук МХТ всегда имел больше успеха, был более смелым и последовательным в своих поступках. Джигарханян знал об этих качествах Олега Павловича и за это испытывал к нему неприязнь.

Пианистка также не смогла обойти тему развода, детали которого уже не один месяц являются предметом бурных обсуждений. Она заявила, что ее экс-супруг сам себя обрек на смерть в позоре, но это исключительно его выбор, пишет сайт Dni.ru.