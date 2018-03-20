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Мария Кожевникова нашла отца
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Мария Кожевникова нашла отца 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Актриса и депутат Мария Кожевникова рассказала читателям Инстаграма, как благодаря выборам нашла своего крестного отца, которого не видела 30 лет.
"Да, целых 30 лет, в принципе, с тех пор как покрестил, так и не видела! Он летчик, поэтому мы всегда шутили, что он улетел, но обещал вернуться!" — объяснила девушка. В штабе уже выбранного президента к отцу Кожевниковой подошел ее крестный — Ермаков Алексей Фёдорович. Он признался, что следил за творчеством и жизнью Марии, но стеснялся позвонить.
На этот раз крестный пригласил актрису и ее близких в гости, чтобы познакомить со своей большой семьей.
"Вот такой счастливый конец, а точнее начало! Никогда не думала, что благодаря выборам обрету семью!" — удивилась актриса.
Поклонники поздравили Марию с такой "находкой" и отметили, что дальние родственники могут неожиданно объявиться спустя долгие годы. Подобные истории случались у многих читателей и их близких.
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