Знаменитое трио украли у Гайдая 

Леонид Гайдай был расстроен, что в фильме режиссёра Евгения Карелова «Семь стариков и одна девушка» появилась знаменитое трио — Евгений Моргунов, Юрий Никулин и Георгий Вицин. Сами актёры тоже остались недовольны результатом. Юрий Никулин даже назвал троицу «инородным телом в картине», которое никак не вписывалось в сюжет, а Евгений Моргунов и Георгий Вицин считали, что преступников могли бы сыграть и другие артисты. Но потом выяснилось, что на участии актёров в ленте настаивало Госкино, потому что их появление на экране гарантировало внимание зрителей.