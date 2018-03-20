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Гаркалина выписали из больницы
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Валерия Гаркалина выписали из больницы
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Актера
Валерия Гаркалина
выписали из больницы, сообщили
РИА Новости
в НИИ им. Склифосовского во вторник.
"Он выписан", — сказала собеседница агентства.
Народный артист
России
Валерий Гаркалин 27 февраля был госпитализирован в реанимацию НИИ им. Склифосовского в
Москве
в тяжелом состоянии. Как сообщила РИА Новости его дочь Ника, у 63-летнего артиста диагностировали воспаление легких.
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