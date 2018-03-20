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Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
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Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру 

Рамблер 8 часов назад
Певцу Валерию Леонтьеву 19 марта исполнилось 69 лет. Первый его сольный концерт состоялся в апреле 1972 года, так что Леонтьев по правы считается одним из долгожителей отечественной эстрады. Он неоднократно признавался певцом года, выпустил более 20 музыкальных альбомов, а сегодня регулярно участвует в концертах и шоу. В преддверии дня рождения Валерий опубликовал в Instagram обращение к поклонникам и отметил, что ценит, любит и уважает их. Также он написал, что о числе 69 он прежде только читал в Камасутре, но теперь, очевидно, придётся опробовать на практике, что это значит.
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