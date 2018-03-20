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Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
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Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой 

Рамблер 8 часов назад
Филипп Киркоров на своём концерте устроил горячие танцы для пожилой женщины. Бабушка телеведущей и певицы Ольги Бузовой присутствовала на шоу Киркорова. Исполнитель преподнёс ей букет цветов и вызвал на сцену, где устроил персонально для неё мини-представление с участием танцоров. Пенсионерка явно была в восторге и не скрывала эмоций. Позднее Ольга Бузова написала, что со слезами на глазах смотрела на сцену, видя бабушку счастливой. Также она отметила, что Филипп Киркоров — настоящий друг и «человек, на которого всегда можно положиться и рассчитывать».
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