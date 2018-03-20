Макаревича насмешила «поднявшаяся волна говна»

Музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook прокомментировал скандал, начавшийся после его поста об изменившихся россиянах.

По словам Макаревича, журналисты начали одолевать его звонками, когда «Машина времени» направлялась из Чикаго в Торонто.

«На десятом звонке призадумался — что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в Сеть — вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»!» — отметил он.

Макаревич добавил, что его начали осуждать «отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза».

Музыкант подчеркнул, что они «зря это», так как он таких заявлений не делал. В заключение он написал, что упомянутый им в резонансном посте «двадцать пятый кадр» работает, «судя по поднявшейся волне говна».

Накануне, 19 марта, Макаревич заявил, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Он отметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и жителями России.

«<…> Впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше», — добавил он.

В комментариях к своей записи музыкант добавил, что в России, как ему кажется, «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Многие СМИ после этого написали, что «Макаревич назвал россиян злобными дебилами», и эту новость начали комментировать политики и коллеги музыканта. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал ему покинуть свой привычный круг общения и поговорить с обычными людьми, чтобы убедиться, что россияне — «прекрасные, добрые и сердечные». Глава МИД РФ Мария Захарова напомнила Макаревичу о Собчак, которая когда-то говорила о «генетическом отребье», а потом провалилась на выборах.

Создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр заявил, что Макаревич должен уехать в Америку и жить «среди добрых людей, если ему добрыми кажутся американцы». Певец Юрий Лоза предположил, что Макаревича в России действительно могут окружать «какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра».