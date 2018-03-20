Вдова раскрыла детали жуткой смерти актера Соловьева

Вдова раскрыла детали жуткой смерти Соловьева

Актриса Ирина Печерникова дала откровенное интервью Борису Корчевникову в его ток-шоу "Судьба человека". Артистка рассказала о личной жизни: о трех неудачных браках и проблемах с алкоголем.

Ирина Печерникова стала популярна благодаря фильмам "Доживем до понедельника" и "Два капитана". Артистка трижды была замужем. Впервые она вышла замуж за польского музыканта Збигнева Бизоня. Однако брак просуществовала недолго.

"У них умер ребенок, родился и маленький умер. Но я об этом узнала позднее, он попросил не говорить на эту тему", — сообщила Печерникова. Затем артистка встретила актера Бориса Галкина . Однако на тот момент артист был женат. По признанию Ирины, она не хотела разрушать семью, но чувства оказались сильнее. Потом Ирина узнала, что у Бориса умер ребенок.

"Все-таки я была не девочкой, а женщиной с опытом. Да, мы были влюблены, все замечательно, красиво. Прекрасный человек, стихи писал, под гитару пел… Мы все равно расстались. Как нас соединила профессия, так она нас и развела", — заключила актриса. По мнению актрисы, ее недолгий брак с Борисом Галкиным был ошибкой. Об этом она долго жалела.

В 90-ые годы, когда в стране наблюдались серьезные перемены, у Ирины Печерниковой случился творческий кризис. Актриса не стала скрывать, что из-за него она даже стала прикладываться к бутылке. К счастью, артистка сумела взять себя в руки и порвать с пагубной привычкой.

"Мы ничего не строили, просто наконец-то были вместе, за восемь лет накопилось столько всего! Мы должны были быть вместе. Он был очень светлым, добрым и талантливым. Поссорились, по-моему, один раз, даже не помню из-за чего. В 51 год я вышла замуж за Сашу, мы жили три года и три месяца…" — рассказала Печерникова. А вскоре Ирина Печерникова встретила актера Александра Соловьева . По ее признанию, она не влюбилась. а именно полюбила. К несчастью, артист был женат, у него подрастал сын. На сей раз Печерникова приняла твердое решение не разрушать семью. Она отпустила Соловьева. Однако через восемь лет Александр сам объявился. Он сообщил. что сын уже учится в институте, нашел девушку, и предложил все начать заново. Ирина согласилась.

"Я стала обзванивать больницы, морги, но меня все уговаривали: "Сашка может встретить пилота и улететь на Северный полюс! Чтобы тебе подарок привезти!" Да, он и правда такой был…" — отметила Ирина. Счастье актеров оказалось скоротечным. В самом конце 1999 года Александр Соловьев таинственно погиб. 25 декабря актер ушел из дома на спектакль к друзьям, и больше домой он не вернулся.

"Он ушел в кожаной безрукавке, ему нравилось ее носить, там было много карманов, в них лежали документы, удостоверения. А когда мне выдавали его вещи, этой безрукавки не было. Саша числился в неопознанных… Они надеялись похоронить его как бомжа, без имени", — рассказала актриса. Спустя несколько дней Печерникова все же нашла Соловьева в морге. Актрисе позвонили из милиции и рассказали. что нашли прохожего, который упал и ударился головой. Его доставили в больницу, однако было уже поздно — он умер. Печерникова приехала в отделение, ей выдали вещи супруга.