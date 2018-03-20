Сына Трампа уличили в измене

Дональда Трампа-младшего уличили в интрижке с певицей

Сын президента США Дональда Трампа изменял жене с певицей Обри О'Дэй. Об этом сообщило издание Page Six.

Журналисты утверждают, что Дональд Трамп-младший увлекся участницей телешоу своего отца «Кандидат» в 2011 году. В это время его жена была беременна третьим ребенком. Мужчина якобы не давал прохода певице и соблазнил ее рассказами о том, что давно не любит свою жену, а их брак находится в процессе расторжения.

Как только об этом узнала его супруга Ванесса, она решила подать на развод, но семья Трампа буквально вынудила их сохранить брак.

16 марта сообщалось о том, Дональд Трамп-младший разводится со своей женой. Инициатором расставания стала жена, однако развод начат по обоюдному согласию супругов. Из этого журналисты делают вывод, что вряд ли стоит ожидать судебных тяжб об опеке над детьми и разделе имущества.

Дональд-младший и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. Друзья пары утверждают, что Дональд в последнее время был увлечен путешествиями и часто оставлял супругу одну с пятью детьми.