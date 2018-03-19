Ольга Казаченко опасается за свою жизнь

Ольга Казаченко: Я боюсь за свою жизнь!

Жена певца Вадима Казаченко опасается, что ей могут подкинуть наркотики и упрятать за решетку, узнал Sobesednik.ru

— Мне кажется, этот Виталий — маньяк! — говорит Ольга. — Впервые я узнала о существовании этого парня в суде. Сам он находится под домашним арестом из-за проблем с наркотиками, поэтому отправил своего представителя. Он и рассказал, что якобы Виталик — отец ребенка. После этого уже сам Виталик стал писать мне в социальных сетях. Мол, позволь мне увидеться с сыном. Этому Виталику двадцать лет: оказывается, мы познакомились с ним в парке Горького четыре года назад, когда ему было 16! По-моему, этого парня прислал Вадик, чтобы отсрочить выплаты по алиментам. Ведь мы сделали два анализа ДНК: один — с внебрачной дочерью Вадима Владой на «Первом канале», а второй анализ — в рамках судебного процесса. И оба подтвердили отцовство Вадима. Любовный треугольник Вадима Казаченко расширился. На днях 20-летний парень по имени Виталий объявил, что именно он является настоящим отцом Филиппа, сына Ольги Казаченко . Девушка в ужасе: она всерьез боится за свою жизнь и даже планирует нанять охранника.

— К сожалению, услуги охранника стоят недешево, а денег у меня нет, — вздыхает девушка. — Казаченко хоть и присудили выплачивать алименты, но ни одной копейки от него я не получила! Зато иски с его стороны продолжаются. Например, он вновь хочет отобрать у меня дом! Я выиграла суд по этому вопросу, но он подал апелляцию. Теперь нас ждут новые слушания. Я любила Вадика. Он был прекрасным человеком. Не понимаю, что с ним стало сейчас. Меня обвиняют в том, что я покупаю элитный алкоголь на тридцать тысяч рублей и противозачаточные таблетки. Могу сказать, что они мне не нужны. Я верна своему мужу, которым до сих пор считается Вадим Казаченко. Я — порядочная женщина. И никогда не изменяю в отношениях! Казаченко боится, что в свете последних событий ей могут подкинуть наркотики. Ольга собирается нанять для своей безопасности охранника.

— Если бы я жила так шикарно, как рассказывает Ирина Аманти, наняла бы себе сразу двух охранников, — говорит Казаченко. — Потому что я действительно боюсь выходить на улицу. Опасаюсь не только за себя, но и за нашего с Вадимом сына Филиппа. Кстати, Ирина Аманти утверждает, что я по тринадцать раз в году езжу на отдых на море, получаю баснословные гонорары за участие в шоу. Ира за съемку в одной программе получила около восьмиста тысяч рублей. Эта сумма просто несравнима с теми деньгами, которые платили пару раз мне. Ольга уверяет, что после расставания с Вадимом забыла про интимную жизнь. На мужчин она даже не смотрит, поэтому и противозачаточные ей не требуются.

— Этот парень утверждает, что у него есть анализ ДНК, который совпадает с анализом Филиппа, — продолжает Ольга. — Так как у меня есть два анализа ДНК, то я считаю, что Виталий — внебрачный сын Вадима. Так что пусть идет не ко мне, а к папе своему. Сейчас Казаченко намерена разобраться, откуда взялся Виталик. Она считает, что молодой человек — это внебрачный сын певца.