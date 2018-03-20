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Анастасия Костенко показала беременный живот на дне рождения Дмитрия Тарасова
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Анастасия Костенко показала беременный живот на дне рождения Дмитрия Тарасова 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Слухи о беременности Анастасии Костенко ходят уже не первый месяц. Но до сих пор они не получили официального подтверждения ни от самой модели, ни от ее супруга Дмитрия Тарасова. Впрочем, фото, сделанные журналистами в клинике, куда Костенко приходила на УЗИ, сказали все за будущую маму. В соцсетях супругов нет свежих фото, на которых можно было бы увидеть живот Анастасии, зато появилось видео, снятое во время празднования дня рождения футболиста. 18 марта Тарасов отметил 31-летние в кругу друзей. Компания собралась в одном из ресторанов Москвы. На одном из роликов, размещенных в Сети, отчетливо виден округлившийся живот Анастасии Костенко. На мероприятии Анастасия старалась не попадать в кадр, зато Дмитрий активно позировал вместе с друзьями и даже спел любимой жене песню. Среди гостей вечера были замечены Амиран Сардаров и певец ЮрКисс. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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