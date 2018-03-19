Макаревич не стал извиняться за «злобных дебилов»

Макаревич не стал извиняться за слова о россиянах

>> Макаревич назвал россиян «злобными дебилами» «А что мне сегодня все обзвонились? Что такое, что случилось?», — удивился Макаревич и заявил, что не видит ничего вопиющего в своих словах.

Лидер группы «Машина времени» признался, что находится на другом конце света, работает и не будет извиняться за свои слова.

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что американцы «спокойнее, добрее и веселее нас». При этом музыкант отметил, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».