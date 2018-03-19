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Макаревич не стал извиняться за «злобных дебилов»
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Макаревич не стал извиняться за слова о россиянах 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Андрей Макаревич удивился ажиотажу, возникшему из-за его высказывания о «злобных дебилах» в России, пишет НСН.
>> Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
«А что мне сегодня все обзвонились? Что такое, что случилось?», — удивился Макаревич и заявил, что не видит ничего вопиющего в своих словах.
Лидер группы «Машина времени» признался, что находится на другом конце света, работает и не будет извиняться за свои слова.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что американцы «спокойнее, добрее и веселее нас». При этом музыкант отметил, что в России «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
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