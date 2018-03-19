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Эдгар Запашный высказался о трагедии с гимнастом
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Эдгар Запашный высказался о трагедии в семье 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: Дни.ру
19 марта скончался воздушный гимнаст "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте. Заслуженный артист России Эдгар Запашный прокомментировал эту печальную новость.
По словам представителя известной цирковой династии, его коллеги начали сбор денег на похороны артиста. Запашный отметил, что Мартынов работал вместе с его двоюродным братом. Однако, несмотря на это, произошедшее является настоящей трагедией для всего циркового сообщества, поскольку это одна большая профессиональная семья.
"Он не выступал в моем цирке. Он работал в компании частного прокатчика. Мне немножко тяжело об этом говорить. Он работал в компании моего двоюродного брата. Он является частным предпринимателем. Я знаю, что он недавно уволился. Он много лет работал в одной компании и начал работать с моим братом. Он действительно сегодня умер", — цитирует Запашного РЕН ТВ.
Печальным известием цирк поделился в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона", — цитирует сообщение "Газета.Ru". Мартынов упал с высоты пяти-шести метров и сломал позвоночник. Руководство и артисты цирка принесли соболезнования родным Мартынова, передает телеканал "360". Гимнаст находился в искусственной коме.
Напомним, ЧП случилось 24 февраля. По имеющейся информации данным, Мартынов плохо закрепил карабин, и ремень вышел из него.
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