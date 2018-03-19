Эдгар Запашный высказался о трагедии с гимнастом

"Он не выступал в моем цирке. Он работал в компании частного прокатчика. Мне немножко тяжело об этом говорить. Он работал в компании моего двоюродного брата. Он является частным предпринимателем. Я знаю, что он недавно уволился. Он много лет работал в одной компании и начал работать с моим братом. Он действительно сегодня умер", — цитирует Запашного РЕН ТВ.

По словам представителя известной цирковой династии, его коллеги начали сбор денег на похороны артиста. Запашный отметил, что Мартынов работал вместе с его двоюродным братом. Однако, несмотря на это, произошедшее является настоящей трагедией для всего циркового сообщества, поскольку это одна большая профессиональная семья.