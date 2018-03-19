Лоза отреагировал на слова Макаревича о «злобных дебилах»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова своего коллеги Андрея Макаревича о том, что россияне превратились в «злобных дебилов». По словам Лозы, в его окружении «злобных дебилов» нет.

>> Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" «Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра», — цитирует музыканта ФАН.

Автор песни «Плот» добавил, что в любой нации есть как доброжелательные люди, так и наоборот.