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Лоза отреагировал на слова Макаревича о «злобных дебилах»
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Лоза отреагировал на слова Макаревича о «злобных дебилах» 

Рамблер 57 минут назад
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова своего коллеги Андрея Макаревича о том, что россияне превратились в «злобных дебилов». По словам Лозы, в его окружении «злобных дебилов» нет.
>> Макаревич назвал россиян "злобными дебилами"
«Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра», — цитирует музыканта ФАН.
Автор песни «Плот» добавил, что в любой нации есть как доброжелательные люди, так и наоборот.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что американцы «спокойнее, добрее и веселее нас». При этом музыкант отметил, что в России открыли «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
 Ещё 2 источника 
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