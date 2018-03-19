У Табакова не оказалось имущества

Вскрылись сенсационные данные относительно наследства Олега Табакова. По информации некоторых СМИ, на момент смерти за прославленным артистом не числилось ничего.
Как уверяет Eg, RU, еще в конце 90-х, когда у Олега Табакова обнаружились проблемы со здоровьем, супруга Марина Зудина уговорила его переписать практически все на нее. В собственности Олега Табакова оставалось лишь 188 квадратных метров на Котельнической набережной, однако и эту квартиру он в 2000 году отписал любимой жене.
Вот так и получилось, что все движимое и недвижимое имущество покойного мэтра сейчас в руках вдовы. Как полагает издание, дети Зудиной и Табакова — сын Павел и дочь Мария — в накладе не останутся. Что касается сына артиста от первого брака, 57-летнего Антона, журналисты полагают, что он "не при делах".
Ранее стало известно, что Антон Табаков окончательно перебрался с семьей в Европу. На заработанное на ресторанном бизнесе, который он успешно продал, сын актера якобы прикупил домик на границе Италии и Франции — неподалеку от Рокебрюн-Кап-Мартен, где в свое время любили отдыхать Коко Шанель, Грета Гарбо и Уинстон Черчилль.
Если информация верна, Марина Зудина является богатой наследницей, ведь только на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности) в последнее время актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц. Плюс "Табакерка", плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая надбавку за звание народного артиста СССР… Говорят, Табаков получал около двух миллионов рублей ежемесячно.
А еще у мэтра были три квартиры в Москве (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра), а Зудиной принадлежали две (239,6 и 42 квадратных метра). Риэторы сообщили Dni.Ru, что оценочная стоимость собственности самого Табакова может превышать 200 миллионов рублей. Кроме того, у артиста был великолепный загородный дом с пятью террасами на разных уровнях, который строили не один год. Ориентировочная стоимость особняка без мебели, как Dni.Ru сказали эксперты, — 400 миллионов рублей. Имелись у артиста и финансовые накопления.