Ещё
У Табакова не оказалось имущества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гол как сокол: у Табакова не оказалось имущества 

Дни.ру 38 минут назад
Вскрылись сенсационные данные относительно наследства Олега Табакова. По информации некоторых СМИ, на момент смерти за прославленным артистом не числилось ничего.
Как уверяет Eg, RU, еще в конце 90-х, когда у Олега Табакова обнаружились проблемы со здоровьем, супруга Марина Зудина уговорила его переписать практически все на нее. В собственности Олега Табакова оставалось лишь 188 квадратных метров на Котельнической набережной, однако и эту квартиру он в 2000 году отписал любимой жене.
>> Стало известно, кто получил имущество Табакова
Вот так и получилось, что все движимое и недвижимое имущество покойного мэтра сейчас в руках вдовы. Как полагает издание, дети Зудиной и Табакова — сын Павел и дочь Мария — в накладе не останутся. Что касается сына артиста от первого брака, 57-летнего Антона, журналисты полагают, что он "не при делах".
Ранее стало известно, что Антон Табаков окончательно перебрался с семьей в Европу. На заработанное на ресторанном бизнесе, который он успешно продал, сын актера якобы прикупил домик на границе Италии и Франции — неподалеку от Рокебрюн-Кап-Мартен, где в свое время любили отдыхать Коко Шанель, Грета Гарбо и Уинстон Черчилль.
Если информация верна, Марина Зудина является богатой наследницей, ведь только на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности) в последнее время актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц. Плюс "Табакерка", плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая надбавку за звание народного артиста СССР… Говорят, Табаков получал около двух миллионов рублей ежемесячно.
А еще у мэтра были три квартиры в Москве (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра), а Зудиной принадлежали две (239,6 и 42 квадратных метра). Риэторы сообщили Dni.Ru, что оценочная стоимость собственности самого Табакова может превышать 200 миллионов рублей. Кроме того, у артиста был великолепный загородный дом с пятью террасами на разных уровнях, который строили не один год. Ориентировочная стоимость особняка без мебели, как Dni.Ru сказали эксперты, — 400 миллионов рублей. Имелись у артиста и финансовые накопления.
Дни.ру: последние новости
Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами Эдгар Запашный высказался о трагедии в семье Бесстыжего Панина ликвидировали после публичного обнажения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал запасников на сборы202
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1114
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие322
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось18
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение