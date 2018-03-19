Гол как сокол: у Табакова не оказалось имущества

Вскрылись сенсационные данные относительно наследства Олега Табакова . По информации некоторых СМИ, на момент смерти за прославленным артистом не числилось ничего.

Как уверяет Eg, RU, еще в конце 90-х, когда у Олега Табакова обнаружились проблемы со здоровьем, супруга Марина Зудина уговорила его переписать практически все на нее. В собственности Олега Табакова оставалось лишь 188 квадратных метров на Котельнической набережной, однако и эту квартиру он в 2000 году отписал любимой жене.

Вот так и получилось, что все движимое и недвижимое имущество покойного мэтра сейчас в руках вдовы. Как полагает издание, дети Зудиной и Табакова — сын Павел и дочь Мария — в накладе не останутся. Что касается сына артиста от первого брака, 57-летнего Антона , журналисты полагают, что он "не при делах".

Если информация верна, Марина Зудина является богатой наследницей, ведь только на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности) в последнее время актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц. Плюс "Табакерка", плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая надбавку за звание народного артиста СССР… Говорят, Табаков получал около двух миллионов рублей ежемесячно.