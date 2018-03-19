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Бородина сосватала «живому Кену» Бузову
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Ксения Бородина сосватала «живому Кену» Ольгу Бузову 

Teleprogramma.pro 19 марта 2018
Фото: Instagram
Недавно в Москве побывал Родриго Альвес. Британец перенес больше 60 операций, чтобы выглядеть как кукла Кен. Он посетил Неделю моды, а также стал героем передачи «Мужское/Женское». Телеведущим мужчина рассказал о том, что несколько его операций были неудачными и он страдал из-за последствий неудачной пластики. Он даже чуть не умер, когда последний раз лег под нож хирурга. Однако теперь Родриго доволен своей внешностью, так как с юных лет считал, что родился не в своем теле.
"Живой Кен" также успел побывать на проекте "Дом-2". В Сети появилось видео, на котором он общается с Ксенией Бородиной с помощью переводчика. Так как коллега Ксении Ольга Бузова уже больше года свобода, телеведущая решила сосватать подругу Альвесу. "Кстати у Ольги нет жениха. Родриго, она вам как невеста приглянулась бы?", — поинтересовалась Бородина. "Она действительно ошеломительна. С тех пор как я приехал в Москву, все пророчили мне встречу с Ольгой Бузовой. Я увидел ее на обложке журнала "Дом-2" и сфотографировал ее в свой Instagram", — ответил мужчина.
Он не смог увидеться с российской звездой, но признался, что надеется в следующий раз ее встретить. "Ты прекрасна!", — добавил Родриго. Сейчас "живой Кен" уже находиться в Бразилии. В эфире "Дома-2" эпизод с его участием появится 22 марта, сообщает портал Super. Напомним, что сейчас Бузова продолжает гастролировать, несмотря на травму ноги. Ее сердце все еще свободно, о чем она не устает сообщать своим поклонникам.
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