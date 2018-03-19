Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»

Музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное».

Он отметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и россиянами.

«<…> Впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — пояснил он.

В комментариях к своей записи музыкант добавил, что в России как будто «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Осенью прошлого года Макаревич сделал другое резонансное заявление, раскритиковав памятник оружейнику Михаилу Калашникову , который появился в Москве

«Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — написал он тогда, напомнив, что из автоматов были убиты «миллионы» людей, а также назвав скульптуру «бездарной и уродливой».