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Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
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Макаревич назвал россиян «злобными дебилами» 

Рамблер 2 часа назад
Музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное».
Он отметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и россиянами.
«<…> Впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — пояснил он.
В комментариях к своей записи музыкант добавил, что в России как будто «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
Осенью прошлого года Макаревич сделал другое резонансное заявление, раскритиковав памятник оружейнику Михаилу Калашникову, который появился в Москве.
«Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — написал он тогда, напомнив, что из автоматов были убиты «миллионы» людей, а также назвав скульптуру «бездарной и уродливой».
 Ещё 5 источников 
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