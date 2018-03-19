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Новый претендент поборется за наследство Яковлева
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На наследство Яковлева появился новый претендент 

Рамблер 4 часа назад
Друг скончавшегося солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Роман Радов заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ о своих претензиях на наследство музыканта.
По словам Радова, будучи студентами, он и Яковлев купили две доли в коммунальной квартире и сделали перепланировку, а в итоге жилплощадь отошла ему.
«Есть юристы, адвокаты, пусть они и разбираются во всех нюансах…» — сказал он.
Кроме того, Радов отметил, что сожительница Яковлева Александра Куцевол едва ли могла быть его официальной женой, так как тем летом, в течение которого они якобы сочетались браком в Сербии, он отдыхал вместе с ними в Черногории.
«Не помню, чтобы они ездили в Сербию и что-то там регистрировали», — отметил он.
В феврале племянница артиста Татьяна Яковлева сообщила, что Александра Куцевол намерена обжаловать завещание артиста, в котором не упомянута, и уже предоставила документ, согласно которому в течение пяти лет была замужем за Яковлевым. Также в свидетельстве сказано, что пара сочеталась браком в Сербии.
Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года — на следующий день после госпитализации в одну из больниц Москвы. По данным СМИ, певец оказался в клинике с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени».
 Ещё 7 источников 
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