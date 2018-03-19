Новый претендент поборется за наследство Яковлева

На наследство Яковлева появился новый претендент

По словам Радова, будучи студентами, он и Яковлев купили две доли в коммунальной квартире и сделали перепланировку, а в итоге жилплощадь отошла ему.

«Есть юристы, адвокаты, пусть они и разбираются во всех нюансах…» — сказал он.

Кроме того, Радов отметил, что сожительница Яковлева Александра Куцевол едва ли могла быть его официальной женой, так как тем летом, в течение которого они якобы сочетались браком в Сербии , он отдыхал вместе с ними в Черногории

«Не помню, чтобы они ездили в Сербию и что-то там регистрировали», — отметил он.

В феврале племянница артиста Татьяна Яковлева сообщила, что Александра Куцевол намерена обжаловать завещание артиста, в котором не упомянута, и уже предоставила документ, согласно которому в течение пяти лет была замужем за Яковлевым. Также в свидетельстве сказано, что пара сочеталась браком в Сербии.